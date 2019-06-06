Велика Британія запропонувала Росії бути більш чемними

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КИЇВ. 6 червня. УНН. Міжнародні відносини між Великою Британією та Російською Федерацією покращаться тільки за тієї умови, якщо Кремль змінить свою поведінку. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу прем'єр-міністра Великої Британії Терези Мей, слова якої передає видання Al Arabia.

“Ми можемо мати інакші відносини, тільки якщо РФ змінить свою поведінку, заявила речниця прем’єр-міністра Терези Мей”, — йдеться у повідомленні.

При цьому, у прес-службі назвали отруєння екс-шпигуна Росії Сергія Скрипаля, яке було сплановане в Кремлі, як “зневажливий акт”.

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Нагадаємо, в отруєнні нервово-паралітичною речовиною типу “Новачок” Сергія Скрипаля та його доньки Юлії, яке було скоєно в британському Солсбері у березні 2018 року, в Великобританії звинувачують ймовірних співробітників ГРУ Руслана Боширова і Олександра Петрова. Групи Bellingcat, The Insider, Conflict Intelligence Team і “Проект” назвали їхні справжні імена — Анатолій Чепіга і Олександр Мішкін.

За даними спільного розслідування Bellingcat і видання The Insider, Чепіга — полковник Головного управління Генштабу ЗС Росії (колишнього ГРУ), він тричі бував у відрядженні в Чечні. Підрозділ, в якому служив Чепіга, був помічений поруч з українським кордоном у 2014 році.

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У тому ж році президент РФ Володимир Путін присвоїв йому звання Героя Росії “за виконання миротворчої місії”. Мішкін, який отримав медичну освіту в одній з військових академій, також є співробітником спецслужби. Він був нагороджений званням Героя Росії в 2014 році, йдеться в матеріалах розслідування.

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