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МЗС Великої Британії вважає смішним інтерв'ю Петрова і Боширова телеканалу RT

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 травня. УНН. Глава МЗС Великої Британії Джеремі Хант вважає “смішним” інтерв’ю підозрюваних британською стороною в отруєнні Скрипалів двох росіян Олександра Петрова і Руслана Бошірова, яке вони дали телеканалу RT. Про це він повідомив журналістам у ході робочої поїздки країнами Африки, інформує в четвер агентство Press Association, передає УНН.

“І хоча це було смішним, коли ми побачили інтерв’ю з підозрюваними (в причетності до інциденту) в Солсбері, насправді за всім цим стоїть набагато більш погана мета”, — вважає глава британської дипломатії.

Хант також виступив з твердженням, що Росія проводить зовнішню політику, орієнтовану на те, щоб “сіяти плутанину, вносити розкол і дестабілізувати (західні) демократії”. “Їм особливо подобається робити це за допомогою маніпулятивних ЗМІ, фейкових новин, і я боюся, що RT є частиною цих зусиль”, — припустив він.

Як повідомляв УНН, Мей відправила у відставку міністра оборони через витік секретних даних.

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