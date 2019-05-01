Мей відправила у відставку міністра оборони через витік секретних даних

Відзначається, що новим керівником військового відомства призначений екс-міністр з питань міжнародного розвитку Пенні Мордонт. Вона стане першою в історії Великої Британії жінкою на цій посаді.

Як випливає з листа Мей Вільямсону, він звільнений після витоку в ЗМІ інформації з засідання Ради національної безпеки, на якому Велика Британія схвалила участь китайської компанії Huawei в створенні мережі мобільного зв’язку п’ятого покоління (5G) у Великій Битанії. Про це 24 квітня повідомила газета Daily Telegraph. США звинувачують китайську корпорацію в промисловому шпигунстві (Huawei це заперечує).

У листі Вільямсону Мей зазначила: розслідування показало, саме він винен у витоці, який стався. “Жодної іншої достовірної версії подій, що пояснюють цей витік, виявлено не було”, — додала вона, підкресливши, що для неї “вкрай важливо, щоб вона повністю довіряла членам її кабінету (міністрів) і Ради національної безпеки”.

PM letter to Gavin Williamson pic.twitter.com/ZJbMm9t2Bn

Однак сам Вільямсон свою причетність до події заперечує. Після того, як був опублікований документ про його звільнення він підкреслив це ще раз. “Мені шкода, що вам здається, що недавні витоки, що стосуються Ради національної безпеки, відбулися з мого міністерства. Я рішуче вірю, що це не так”, — звернувся Вільямсон до Мей. Це послання він опублікував на своїй сторінці в Twitter.

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За даними Sky News, щодо відправленого у відставку міністра може бути розпочате кримінальне розслідування.