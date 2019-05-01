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Мэй отправила в отставку министра обороны за утечки секретных данных

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 мая. УНН. Премьер-министресса Великобритании Тереза Мэй освободила от должности главу Минобороны Гэвина Уильямсона в связи с утратой веры в его способность занимать пост. Об этом говорится в письме Мэй Уильямсону, которое опубликовали BBC и журналистка Sky News в Twitter, сообщает УНН.

Отмечается, что новым руководителем военного ведомства назначен экс-министр по вопросам международного развития Пенни Мордонт. Она станет первой в истории Великобритании женщиной на этом посту.

Как следует из письма Мэй Уильямсону, он уволен после утечки в СМИ информации с заседания Совета национальной безопасности, на котором Великобритания одобрила участие китайской компании Huawei в создании сети мобильной связи пятого поколения (5G) в Великобритании. Об этом 24 апреля сообщила газета Daily Telegraph. США обвиняют китайскую корпорацию в промышленном шпионаже (Huawei это отрицает).

В письме Уильямсону Мэй отметила: расследование показало, именно он виноват в произошедшей утечке. “Никакой другой достоверной версии событий, объясняющих эту утечку, обнаружено не было”, — добавила она, подчеркнув, что для нее “крайне важно, чтобы она полностью доверяла членам ее кабинета (министров) и Совета национальной безопасности”.

PM letter to Gavin Williamson pic.twitter.com/ZJbMm9t2Bn

— Beth Rigby (@BethRigby) 1 мая 2019 г.

Однако сам Уильямсон свою причастность к произошедшему отрицает. После того, как был опубликован документ о его увольнении он подчеркнул это еще раз. “Мне жаль, что вам кажется, что недавние утечки, касающиеся Совета национальной безопасности, произошли из моего министерства. Я решительно верю, что это не так”, — обратился Уильямсон к Мэй. Это послание он опубликовал на своей странице в Twitter.

pic.twitter.com/beAQiM8gyn

— Gavin Williamson MP (@GavinWilliamson) 1 мая 2019 г.

По данным Sky News, в отношении отправленного в отставку министра может быть начато уголовное расследование.

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