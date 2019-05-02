МИД Великобритании считает смешным интервью Петрова и Боширова телеканалу RT
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. Глава МИД Великобритании Джереми Хант считает “забавным” интервью подозреваемых британской стороной в отравлении Скрипалей двух россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, которое они дали телеканалу RT. Об этом он сообщил журналистам в ходе рабочей поездки по странам Африки, информирует в четверг агентство Press Association, передает УНН.
“И хотя это было забавным, когда мы увидели интервью с подозреваемыми (в причастности к инциденту) в Солсбери, на самом деле за всем этим стоит гораздо более дурная цель”, — полагает глава британской дипломатии.
Хант также выступил с утверждением, что Россия проводит внешнюю политику, ориентированную на то, чтобы “сеять путаницу, вносить раскол и дестабилизировать (западные) демократии”. “Им особенно нравится делать это с помощью манипулятивных СМИ, фейковых новостей, и я боюсь, что RT является частью этих усилий”, — предположил он.
Как сообщал УНН, Мэй отправила в отставку министра обороны за утечки секретных данных.