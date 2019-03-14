Британский принц Гарри с Меган съезжают из общего дома с братом Уильямом и Кейт

Гарри и Меган, официально известные как герцог и герцогиня Сассексские, жили вместе с Уильямом и Кейт с момента их свадьбы в мае прошлого года.

Королева Елизавета согласилась разрешить им переехать в свою новую официальную резиденцию в коттедже Frogmore в Букингемском дворце этой весной.

Британские газеты ранее сообщали, что между двумя парами произошел раскол, хотя публичных признаков какой-либо вражды не было. Ранее на этой неделе четверка показывала на людях хорошие отношения, когда они появились вместе на службе в честь Дня Содружества в Лондоне.

Коттедж Frogmore, являющийся частью резиденции королевской семьи с 18-го века, был местом проведения вечернего приема после ослепительной свадебной церемонии Гарри и Меган в Виндзорском замке.

Напомним, 19 мая 2018 года британский принц Гарри женился на американской актрисе Меган Маркл, а королева Великобритании Елизавета предоставила им титулы герцога и герцогини Сассекских.