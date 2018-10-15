Меган Маркл беременна
Киев • УНН
КИЕВ. 15 октября. УНН. Герцогиня Сассекская Меган Маркл беременна и родит следующей весной. Об этом официально сообщили в Кенсингтонском дворце, передает УНН.
"Меган Маркл беременна. Роды ожидаются весной 2019 года", - сказано в сообщении.
Как сообщал УНН, сегодня Меган Маркл, герцогиня Сассекская, и ее муж принц Гарри прибыли в Сидней, Австралия.
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19 мая британский принц Гарри женился на американской актрисе Меган Маркл, а королева Великобритании Елизавета предоставила им титулы герцога и герцогини Сассекских.
Как сообщал УНН, Меган Маркл нарушила королевский кодекс на праздновании дня рождения Елизаветы II.