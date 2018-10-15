Меган Маркл вагітна
Київ • УНН
КИЇВ. 15 жовтня. УНН. Герцогиня Сассекська Меган Маркл вагітна й народить наступної весни. Про це офіційно повідомили у Кенсингтонському палаці, передає УНН.
"Меган Маркл вагітна. Пологи очікуються весною 2019 року", - сказано у повідомлені.
Як повідомляв УНН, сьогодні Меган Маркл, герцогиня Сассекська, та її чоловік принц Гаррі прибули до Сіднея, Австралія.
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19 травня британський принц Гаррі одружився з американською акторкою Меган Маркл, а королева Великої Британії Єлизавета надала їм титули герцога й герцогині Сассекських.
Як повідомляв УНН, Меган Маркл порушила королівський кодекс на святкуванні дня народження Єлизавети ІІ.