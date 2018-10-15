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Меган Маркл та принц Гаррі прибули до Сіднея

Меган Маркл та принц Гаррі прибули до Сіднея

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 жовтня. УНН. Меган Маркл, герцогиня Сассекська, та її чоловік принц Гаррі прибули до Сіднея, Австралія. Про це повідомляє УНН з посиланням на АР.

У країні молодята пробудуть 16 днів, а їх офіційний візит стартує від завтра, 16 жовтня.

Це друга закордонна поїздка молодят, після весілля вони на 2 дні їздили до Ірландії.

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Крім того тур пари збігається з іграми, які починаються в Сіднеї в суботу. Спортивна подія, заснована Гаррі в 2014 році, дає хворим та травмованим військовим та ветеранам можливість конкурувати в такому виді спорту, як баскетбол на інвалідних колясках.

Гаррі та Меган візьмуть участь у церемонії відкриття і закриття ігор. У цілому, вони мають 76 різних подій, запланованих на 16 днів у Австралії, Фіджі, Тонга та Новій Зеландії.

Як повідомляв УНН, 19 травня британський принц Гаррі одружився з американською акторкою Меган Маркл, а королева Великої Британії Єлизавета надала їм титули герцога й герцогині Сассекських. 

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