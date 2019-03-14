Британський принц Гаррі з Меган житимуть окремо від брата Вільяма і Кейт

КИЇВ. 15 березня. УНН. Британський принц Гаррі і його вагітна дружина Меган з'їжджають зі спільного будинку, в якому вони жили разом зі старшим братом Гаррі Вільямом і його дружиною Кейт, заявив Букінгемський палац в четвер. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.