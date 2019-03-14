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Британський принц Гаррі з Меган житимуть окремо від брата Вільяма і Кейт

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 березня. УНН. Британський принц Гаррі і його вагітна дружина Меган з'їжджають зі спільного будинку, в якому вони жили разом зі старшим братом Гаррі Вільямом і його дружиною Кейт, заявив Букінгемський палац в четвер. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Британський принц Гаррі з Меган житимуть окремо від брата Вільяма і Кейт

Гаррі і Меган, офіційно відомі як герцог і герцогиня Сассекські, жили разом з Вільямом і Кейт з моменту їхнього весілля в травні минулого року.

Королева Єлизавета погодилася дозволити їм переїхати в свою нову офіційну резиденцію в котеджі Frogmore в Букінгемському палаці навесні.

Британські газети раніше повідомляли, що між двома парами стався розкол, хоча публічних ознак будь-якої ворожнечі не було. Раніше на цьому тижні четвірка показувала на людях добрі стосунки, коли вони з'явилися разом на службі на честь Дня Співдружності в Лондоні.

Котедж Frogmore, що є частиною резиденції королівської сім'ї з 18-го століття, був місцем проведення вечірнього прийому після яскравої весільної церемонії Гаррі і Меган в Віндзорському замку.

Нагадаємо, 19 травня 2018 року британський принц Гаррі одружився з американською акторкою Меган Маркл, а королева Великої Британії Єлизавета надала їм титули герцога й герцогині Сассекських.

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