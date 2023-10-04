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Британский премьер Сунак призывает Запад снарядить Украину, чтобы она "завершила дело"

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КИЕВ. 4 октября. УНН. Британский премьер-министр Риши Сунак призвал западных союзников продолжать поддерживать Украину, чтобы она могла «завершить дело», передает УНН.

Цитата

"Мы были первой страной, которая отправила танки в Киев, теперь за нами последовали еще более 10 других. Мы были первой страной, которая согласилась обучать украинских пилотов, теперь это делают еще более десятка других. Я говорю это нашим союзникам: дайте Зеленскому инструменты, украинцы завершат дело", - написал Сунак в X.

Дополнение

Его комментарии прозвучали на фоне того, что помощь США Украине остается неопределенной после отстранения Кевина Маккарти с поста спикера Палаты представителей США, отмечает The Guardian. Перед вчерашним голосованием Маккарти избежал закрытия правительства, настаивая на принятии законопроекта о финансировании правительства США, который исключал поддержку Украины.

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