Британський прем'єр Сунак закликає Захід спорядити Україну, щоб вона "завершила справу"

Цитата

"Ми були першою країною, яка відправила танки до Києва, тепер за нами пішли ще понад 10 інших. Ми були першою країною, яка погодилася навчати українських пілотів, тепер це роблять ще понад десяток інших. Я кажу це нашим союзникам: дайте Зеленському інструменти, українці завершать справу", - написав Сунак у X.

Доповнення

Його коментарі прозвучали на тлі того, що допомога США Україні залишається невизначеною після усунення Кевіна Маккарті з посади спікера Палати представників США, зазначає The Guardian. Перед вчорашнім голосуванням Маккарті уникнув закриття уряду, наполягаючи на ухваленні законопроекту про фінансування уряду США, який виключав підтримку України.