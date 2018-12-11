Британский парламент проведет экстренные дебаты из-за вопроса Brexit
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. Во вторник парламент Великобритании проведет трехчасовые экстренные дебаты по поводу решения премьер-министра страны Терезы Мэй отложить запланированное голосование по ее сделке относительно Brexit. Об этом заявил спикер британской палаты общин Джон Беркоу, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Спикер палаты общин поддержал проведение дебатов после того, как законодатели от Лейбористской партии и Консервативной партии премьера Мэй выступили в поддержку этого.
"Не может быть правдой, что правительство может в одностороннем порядке изменить договоренности после того, как правительство согласовало график, без того, чтобы у палаты общин была возможность выразить свою волю", - заявил лидер лейбористов Джереми Корбин.
Напомним, 10 декабря премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что отложила голосование в британском парламенте по соглашению с ЕС относительно Brexit.