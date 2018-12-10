Мэй отложила голосование по Brexit
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что отложила голосования в британском парламенте по соглашению с ЕС Brexit, передает УНН со ссылкой на Sky News.
В своем заявлении в Палате общин, Тереза Май сообщила депутатам, что она "слушала очень внимательно" во время трехдневных дебатов по своей сделки по Brexit.
По ее словам, ей "ясно", что остается "распространенное и глубокое беспокойство" относительно договоренностей об ирландской границе.
Она признала, что ее сделка может провалиться во время голосования, поэтому она отложила ее.
Отметим, ранее Мэй ушла от ответа на вопрос о возможной отсрочке голосования в парламенте, предназначенного на 11 декабря, но намекнула на возможные уступки в вопросе ирландской границы.