Мей відклала голосування щодо Brexit
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила, що відклала голосування у британському парламенті щодо угоди з ЄС по Brexit, передає УНН з посиланням на Sky News.
У своїй заяві в Палаті громад, Тереза Май повідомила депутатам, що вона " слухала дуже уважно " під час триденних дебатів щодо своєї угоди по Brexit.
За її словами, їй "ясно", що залишається "розповсюджене і глибоке занепокоєння" щодо домовленостей про ірландський кордон.
Вона визнала, що її угода може провалитись під час голосування, тому вона відклала його.
Зазначимо, раніше Мей уникла відповіді на питання про можливе відтермінування голосування в парламенті, призначеного на 11 грудня, але натякнула на можливі поступки в питанні ірландського кордону.