Мей відклала ключове голосування стосовно угоди про Brexit - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей збирається відкласти голосування у парламенті щодо угоди стосовно Brexit. Про це пише видання Bloomberg, посилаючись на джерело, знайоме з ситуацією, передає УНН.
Голосування у британській палаті громад про схвалення умов виходу Великої Британії з Європейського Союзу мало відбутися ввечері у вівторок, 11 грудня, але тепер воно має бути перенесено, повідомило джерело видання.
Зазначимо, раніше Мей уникла відповіді на питання про можливе відтермінування голосування в парламенті, призначеного на 11 грудня, але натякнула на можливі поступки в питанні ірландського кордону.
Як повідомляв УНН, напередодні у Лондоні тисячі протестувальників, які виступають проти ЄС, вийшли на марш за підтримку виходу Великої Британії з Європейського Союзу (Brexit).
Нагадаємо, 25 листопада ЄС прийняв угоду щодо Brexit.