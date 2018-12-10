Мэй отложила ключевое голосование по соглашению о Brexit - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй собирается отложить голосование в парламенте по соглашению о Brexit. Об этом пишет издание Bloomberg, ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией, передает УНН.
Голосование в британской палате общин об одобрении условий выхода Великобритании из Европейского Союза должно было состояться вечером во вторник, 11 декабря, но теперь оно должно быть перенесено, сообщил источник.
Отметим, ранее Мэй ушла от ответа на вопрос о возможной отсрочке голосования в парламенте, назначенного на 11 декабря, но намекнула на возможные уступки в вопросе ирландской границы.
Как сообщал УНН, накануне в Лондоне тысячи протестующих, которые выступают против ЕС, вышли на марш в поддержку выхода Великобритании из Европейского Союза (Brexit).
Напомним, 25 ноября ЕС принял соглашение по Brexit.