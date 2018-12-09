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У Лондоні мітингувальники вимагають виходу Британії з ЄС

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 грудня. УНН. У Лондоні тисячі протестувальників, які виступають проти ЄС, вийшли на марш за підтримку виходу Великобританії з Європейського Союзу (Brexit). Про це повідомляє британське видання Daily Express, передає УНН.

У Лондоні мітингувальники вимагають виходу Британії з ЄС

"Тисячі мітингувальників тримали знаки та прапори, коли вони зібрались у центральній частині Лондона для мітингу на підтримку Brexit. Учасники акції підіймали знаки "Brexit означає вихід" та "здійсніть Brexit". Марш у підтримку Brexit розпочався о 12.30 в Парк-Лейн, а протест опозиції розпочався в Портленд-Плейс у 12 вечора. У контрпротестуванні маршу про-Brexit взяли участь близько 15 тисяч людей. Поліція заблокувала обидва марші", - йдеться у повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Мей пригрозила, що Британія може залишитися без Brexit

Один із мітингувальників на підтримку Brexit зазначив: "Якщо Парламент не виведе Великобританію із Європейського Союзу, це буде найбільшою конституційною кризою після громадянської війни Англії. У 1642 році король поставив себе в опозицію до парламенту. Парламент виграв, і король втратив голову. Якщо Парламент зрадить Brexit, вони протистоятимуть населенню, якщо вони переможуть нас, втратять вашу свободу".

Нагадаємо, 25 листопада ЄС прийняв угоду щодо Brexit. 

Як повідомляв УНН, 11 грудня у Парламенті Великої Британії відбудеться голосування щодо угоди про Brexit. Раніше прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей сказала британським парламентарям, що напередодні голосування щодо проекту Brexit перед ними стоїть вибір, або схвалити її угоду з Брюсселем, або готуватися до виходу з ЄС без угоди, або навіть до скасування Brexit. 

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