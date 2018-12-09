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В Лондоне митингующие требуют выхода Британии из ЕС

Киев • УНН

 • 10760 просмотра

КИЕВ. 9 декабря. УНН. В Лондоне тысячи протестующих, которые выступают против ЕС, вышли на марш в поддержку выхода Великобритании из Европейского Союза (Brexit). Об этом сообщает британское издание Daily Express, передает УНН.

В Лондоне митингующие требуют выхода Британии из ЕС

"Тысячи митингующих держали знаки и флаги, когда они собрались в центральной части Лондона для митинга за Brexit. Участники акции поднимали знаки "Brexit - означает выход" и  выполните Brexit". Марш в поддержку Brexit начался в 12.30 в Парк-Лейн, а протест оппозиции начался в Портленд-Плейс в 12 вечера. В контр-протесте Brexit приняли участие около 15 тысяч человек. Полиция заблокировала оба марши", - говорится в сообщении.

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Один из митингующих в поддержку Brexit отметил: "Если Парламент не выведет Великобританию из Европейского Союза, это будет самой большим конституционным кризисом после гражданской войны Англии. В 1642 году король поставил себя в оппозицию Парламенту. Парламент выиграл, и король потерял голову. Если Парламент не поддержит Brexit, он будет противостоять населению, если они победят нас, потеряют вашу свободу".

Напомним, 25 ноября ЕС принял соглашение о Brexit. 

Как сообщал УНН, 11 декабря в парламенте Великобритании состоится голосование по соглашению о Brexit. Ранее премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй сказала британским парламентариям, что накануне голосования по проекту Brexit перед ними стоит выбор, либо одобрить ее соглашение с Брюсселем, или готовиться к выходу из ЕС без соглашения, или даже к отмене Brexit. 

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