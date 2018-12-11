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Британський парламент проведе екстрені дебати через питання Brexit

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 грудня. УНН. У вівторок парламент Великої Британії проведе тригодинні екстрені дебати у зв'язку з рішенням прем'єр-міністра країни Терези Мей відкласти заплановане голосування стосовно її угоди щодо Brexit. Про це заявив спікер британської палати громад Джон Беркоу, передає УНН з посиланням на Reuters.

Британський парламент проведе екстрені дебати через питання Brexit

Спікер палати громад підтримав проведення дебатів після того, як законодавці від Лейбористської партії і Консервативної партії прем'єра Мей виступили на підтримку цього.

"Не може бути правдою, що уряд може в односторонньому порядку змінити домовленості після того, як уряд узгодив графік, без того, щоб у палати громад була можливість висловити свою волю", - заявив лідер лейбористів Джеремі Корбін.

Нагадаємо, 10 грудня прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила, що відклала голосування в британському парламенті стосовно угоди з ЄС щодо Brexit.

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