Британский парламент проголосовал за принятие таможенного билля
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. Палата общин парламента Соединенного Королевства приняла в понедельник в третьем чтении таможенный билль. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеканал Sky News.
Парламентарии ранее проголосовали за внесение в него поправки, предусматривающей выход Великобритании из режима НДС Евросоюза после Brexit.
По данным телеканала, за принятие билля проголосовали 318 депутатов, против — 285.
Напомним, официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня 2017 года Бельгии. За год до этого на референдуме по этому вопросу в Соединенном Королевстве победу с результатом 51,9% получили противники евроинтеграции. Переговоры по Brexit продлятся до ноября 2018 года, после чего достигнутое соглашение должны одобрить Европарламент и Вестминстер.
Соединенное Королевство официально выйдет из состава Евросоюза 29 марта 2019. После этого между Лондоном и Брюсселем в течение 21 месяца будет действовать переходный период, во время которого Великобритании и ЕС предстоит договориться о будущем партнерстве.
В течение этого времени британская сторона не сможет участвовать в принятии решений, но продолжит соблюдать правила Евросоюза, вносить взносы в его бюджет и признавать решение суда ЕС. Кроме того, Лондон останется участником общеевропейского рынка и таможенного союза.