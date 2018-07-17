Британський парламент проголосував за прийняття митного білля
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. Палата громад парламенту Сполученого Королівства прийняла в понеділок в третьому читанні митний білль. Про це повідомляє УНН з посиланням на телеканал Sky News.
Парламентарії раніше проголосували за внесення до нього поправки, яка передбачає вихід Великої Британії зі режиму ПДВ Євросоюзу після Brexit.
За даними телеканалу, за прийняття білля проголосували 318 депутатів, проти — 285.
Нагадаємо, офіційні переговори між Лондоном і Брюсселем за умовами, на яких Великобританія вийде з ЄС, почалися 19 червня 2017 року Бельгії. За рік до цього на референдумі з цього питання в Сполученому Королівстві перемогу з результатом 51,9% здобули противники євроінтеграції. Переговори по Brexit триватимуть до листопада 2018 року, після чого досягнуту угоду повинні схвалити Європарламент і Вестмінстер.
Сполучене Королівство офіційно вийде зі складу Євросоюзу 29 березня 2019 року. Після цього між Лондоном і Брюсселем протягом 21 місяця діятиме перехідний період, під час якого Великобританії і ЄС належить домовитися про майбутнє партнерство.
Протягом цього часу британська сторона не зможе брати участь в ухваленні рішень, але продовжить дотримуватися правил Євросоюзу, вносити внески в його бюджет і визнавати рішення суду ЄС. Крім того, Лондон залишиться учасником загальноєвропейського ринку і митного союзу.