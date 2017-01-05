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Британский генерал: НАТО не справится с угрозой со стороны РФ

Британский генерал: НАТО не справится с угрозой со стороны РФ

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КИЕВ. 5 января. УНН. Бывший командующий объединенных сил Великобритании генерал Ричард Берронс заявил, что Великобритания и НАТО не справятся с угрозой со стороны Российской Федерации, передает УНН со ссылкой на ВВС.

Р.Берронс отметил, что поставленная ​​британским министерством обороны цель - за два года привести вооруженные силы в состояние готовности к войне с такой страной, как Россия - требовать "большой интенсификации организационно-плановых работ и увеличения оборонных мощностей".

По его словам, в данном случае достаточно взглянуть на состояние НАТО находиться в состоянии полной демобилизации.

"Альянс... не находится в состоянии высокой боеспособности. В любом случае, многие из оборонных мощностей НАТО не приспособлены к борьбе с тем, что сейчас может продемонстрировать Россия", - заявил генерал.

Как сообщал УНН, Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не видит прямой угрозы для стран-участниц Альянса со стороны России и считает важным поддерживать диалог с Москвой.

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