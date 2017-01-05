Британський генерал: НАТО не впорається із загрозою з боку РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. Колишній командувач об'єднаних сил Великої Британії генерал Річард Берронс заявив, що Британія і НАТО не впораються із загрозою з боку Російської Федерації, передає УНН з посиланням на ВВС.
Р.Берронс зазначив, що поставлена британським міністерством оборони мета - за два роки привести збройні сили в стан готовності до війни з такою країною, як Росія - вимагатиме "великої інтенсифікації організаційно-планових робіт і збільшення оборонних потужностей".
За його словами, в даному випадку достатньо поглянути на стан НАТО, що перебуває в стані повної демобілізації.
"Альянс ... не перебуває в стані високої боєздатності. У будь-якому випадку, багато з оборонних потужностей НАТО не пристосовані до боротьби з тим, що зараз може продемонструвати Росія", - заявив генерал.
Як повідомляв УНН, Генеральний секретар НАТО Йєнс Столтенберг заявив, що НАТО не бачить прямої загрози для країн-учасниць Альянсу з боку Росії і вважає важливим підтримувати діалог з Москвою.