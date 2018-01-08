Британский фрегат вышел на перехват российских боевых кораблей

"Командование флота решило отправить фрегат для российских кораблей в связи с приближением их к британскому побережью на фоне растущего милитаризма со стороны Кремля", - отмечается в сообщении.

По данным издания, фрегат HMS Westminster будет сопровождать российские суда, а также должен не допустить их приближения к берегам государства.

Напомним, британский фрегат HMS St. Albans сопровождал российский корабль "Адмирал флота Советского Союза Горшков", когда тот опасно приблизился к территориальным водам королевства на Рождество, 25 декабря.