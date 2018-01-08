Британський фрегат вийшов на перехоплення російських бойових кораблів
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. Британські військово-морські сили направили фрегат на Ла-Манш, щоб супроводжувати російські військові кораблі біля узбережжя Британії. Про це повідомляє The Daily Mail, передає УНН.
"Командування флоту вирішило відправити фрегат для російських кораблів в зв'язку з наближенням їх до британського узбережжя на тлі зростаючого мілітаризму з боку Кремля", - наголошується в повідомленні.
За даними видання, фрегат HMS Westminster буде супроводжувати російські судна, а також повинен не допустити їх наближення до берегів держави.
Нагадаємо, британський фрегат HMS St. Albans супроводжував російський корабель "Адмірал флоту Радянського Союзу Горшков", коли той небезпечно наблизився до територіальних вод королівства на Різдво, 25 грудня.