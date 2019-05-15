Британский академик расшифровал один из самых загадочных текстов в мире - манускрипт Войнича

“Текст написан на протороманском языке — предке современных языков, на которых сейчас говорят в Португалии, Франции, Испании и т. д. Его повсеместно использовали в средиземноморье в период Средневековья, но почти никто на нем не писал, потому что языком государства и Церкви была латынь. Поэтому протороманский считался утерянным до сегодняшнего дня”, — рассказывает Чешир.

Ученый выяснил, что эту рукопись составили доминиканские монахини в качестве справочника для Марии Кастильской, королевы Арагона. Сейчас академик сосредоточился на том, чтобы перевести текст целиком.

Манускрипт Войнича называется так в честь польского антиквара Вильфреда Войнича, который купил его в 1912 году у мужского духовного ордена Римско-католической церкви Ордена святого Игнатия.

Текст пытались расшифровать еще в XVII веке — одну из первых попыток предпринял пражский алхимик Георг Бареш. Но больше всего рукописью стали интересоваться в ХХ столетии.

После долгих исследований некоторые ученые начали сомневаться, что манускрипт вообще можно прочитать — историк Николас Гиббс пришел к выводу, что текст состоит не из слов, а из аббревиатур.

“Но я понял, что манускрипт не был зашифрован, а просто написан на языке, чей алфавит состоял из знакомых и незнакомых нам символов. В нем нет заглавных букв, двойных согласных и знаков препинания”, — говорит Чешир.

Как стало известно ранее, ученые обнаружили в генетических данных два исчезнувших виды лошадей.