Британський академік розшифрував один з найзагадковіших текстів в світі - манускрипт Войніча

КИЇВ. 15 травня. УНН. Академік з Брістольського університету Джерард Чешир заявив, що зміг розшифрувати манускрипт Войніча, який залишався загадкою для вчених понад 100 років. Дослідник стверджує, що визначив мову і систему письма за два тижні, пише УНН з посиланням на матеріал наукового видання Phys.org.