Британський академік розшифрував один з найзагадковіших текстів в світі - манускрипт Войніча
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. Академік з Брістольського університету Джерард Чешир заявив, що зміг розшифрувати манускрипт Войніча, який залишався загадкою для вчених понад 100 років. Дослідник стверджує, що визначив мову і систему письма за два тижні, пише УНН з посиланням на матеріал наукового видання Phys.org.
“Текст написаний протороманською мовою — предкові сучасних мов, на яких зараз говорять в Португалії, Франції, Іспанії і т. д. Його повсюдно використовували в Середземномор’ї в період Середньовіччя, але майже ніхто на ньому не писав, тому що мовою держави і Церкви була латинь. Тому протороманська вважалася загубленою до сьогоднішнього дня”, — розповідає Чешир.
Учений з’ясував, що цей рукопис склали домініканські черниці в якості довідника для Марії Кастильської, королеви Арагону. Зараз академік зосередився на тому, щоб перекласти текст цілком.
Манускрипт Войніча називається так на честь польського антиквара Вільфреда Войніча, який купив його в 1912 році у чоловічого духовного ордена Римсько-католицької церкви Ордена святого Ігнатія.
Текст намагалися розшифрувати ще в XVII столітті — одну з перших спроб зробив празький алхімік Георг Бареша. Але найбільше рукописом стали цікавитися в ХХ столітті.
Після довгих досліджень деякі вчені почали сумніватися, що манускрипт взагалі можна прочитати — історик Ніколас Гіббс прийшов до висновку, що текст складається не зі слів, а з абревіатур.
“Але я зрозумів, що манускрипт не був зашифрований, а просто написаний на мові, чий алфавіт складався з знайомих і незнайомих нам символів. У ньому немає великих літер, подвійних приголосних і розділових знаків”, — каже Чешир.
Як стало відомо раніше, вчені виявили в генетичних даних два зниклих види коней.