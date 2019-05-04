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Вчені виявили в генетичних даних два зниклих види коней

Вчені виявили в генетичних даних два зниклих види коней

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 травня. УНН. Аналіз генетичних даних, отриманих з останків майже 300 стародавніх коней, дозволив вченим виявити дві раніше невідомі гілки генетичного древа коней, які практично ніяк не пов’язані з сучасними, передає УНН з посиланням на результати дослідження, опубліковані в Cell.

Автори дослідження, опублікованого в Cell, виявили також пляшкове горлечко — момент різкого зниження генетичної різноманітності домашніх коней, пов’язаного з селекцією.

Приручення коней привело до корінних змін в стародавньому світі і дозволило людям поширювати свою культуру і свої гени (а також хвороботворні віруси і бактерії) на величезні відстані. З кіньми пов’язують поширення індо-європейських мов, поява нових форм металургії і нових способів ведення війни. Імовірно, коней одомашнили люди ботайської культури, що існувала 5,7-5,1 тисяч років тому на території сучасного Казахстану. Судячи зі знахідок в їх поселеннях (1, 2), ботайці виготовляли упряж і загнуздували коней, зображували їх на посуді і пили кобиляче молоко. До тих же висновків прийшли генетики, проаналізувавши ДНК з кінських останків з ботайських стоянок.

Однак в 2018 році група під керівництвом Людовика Орландо з Тулузького і Сандри Олсен з Канзаського університету з’ясувала, що коні, які жили в Євразії останні чотири тисячі років, в тому числі сучасні, пішли не від ботайських, а від невідомих коней. Геном сучасних коней збігається з ДНК ботайських всього на 2,8 відсотка. Ботайці виявилися предками сучасних коней Пржевальського, які досі вважалися єдиними існуючими досі дикими кіньми, а опинилися, мабуть, здичавілими.

Як виявилося, всі сучасні породи коней відрізняються меншою генетичною різноманітністю, ніж коні жили більше 200 років тому (медіанне зниження 16,4 відсотка). При цьому в попередні чотири тисячоліття цей рівень залишався приблизно однаково високим в порівнянні з сучасним. Це означає, що ранні “вершницькі” цивілізації підтримували генетичну різноманітність коней на досить високому рівні.

Як повідомляв УНН, штучний інтелект навчився створювати портрети неіснуючих людей в повний зріст.

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