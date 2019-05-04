Ученые обнаружили в генетических данных два исчезнувших вида лошадей

Авторы исследования, опубликованного в Cell, обнаружили также бутылочное горлышко — момент резкого снижения генетического разнообразия домашних лошадей, связанного с селекцией.

Приручение лошадей привело к коренным изменениям в древнем мире и позволило людям распространять свою культуру и свои гены (а также болезнетворные вирусы и бактерии) на огромные расстояния. С лошадьми связывают распространение индо-европейских языков, появление новых форм металлургии и новых способов ведения войны. Предположительно, лошадей одомашнили люди ботайской культуры, существовавшей 5,7-5,1 тысяч лет назад на территории современного Казахстана. Судя по находкам в их поселениях (1, 2), ботайцы изготавливали упряжь и взнуздывали лошадей, изображали их на посуде и пили кобылье молоко. К тем же выводам пришли генетики, проанализировав ДНК из конских останков с ботайских стоянок.

Однако в 2018 году группа под руководством Людовика Орландо из Тулузского и Сандры Олсен из Канзасского университета выяснила, что лошади, жившие в Евразии последние четыре тысячи лет, в том числе современные, произошли не от ботайских, а от неизвестных лошадей. Геном современных лошадей совпадает с ДНК ботайских всего на 2,8 процента. Ботайцы оказались предками современных лошадей Пржевальского, которые до сих пор считались единственными существующими до сих пор дикими лошадьми, а оказались, видимо, одичавшими.

Как оказалось, все современные породы лошадей отличаются меньшим генетическим разнообразием, чем лошади жившие более 200 лет назад (медианное снижение 16,4 процента). При этом в предыдущие четыре тысячелетия это уровень оставался примерно одинаково высоким по сравнению с современным. Это означает, что ранние “всаднические” цивилизации поддерживали генетическое разнообразие лошадей на достаточно высоком уровне.

Как сообщал УНН, искусственный интеллект научился создавать портреты несуществующих людей в полный рост.