Британские депутаты призвали правительство передать Украине замороженные активы рф

Великобритания должна передать Украине все замороженные российские активы, чтобы послать москве четкий сигнал: агрессор должен и будет платить. Об этом говорится в письме депутатов британского парламента, которое опубликовало издание The Times, пишет УНН.

Предыдущих кредитов и чрезвычайного финансирования недостаточно. Только использование самих активов гарантирует, что Россия заплатит за свои преступления, - говорится в обращении.

Детали

По словам депутатов, правительство должно решить, как законно передать Украине 300 миллиардов долларов замороженных резервов Центробанка рф.

По их убеждению, передача не менее 25,5 миллиарда фунтов стерлингов, которые хранятся на счетах в Великобритании, пошлет "четкий сигнал" о стратегической решимости и поможет предотвратить будущие конфликты.

Письмо подписали более десяти британских депутатов, а также восемь высокопоставленных парламентариев из стран-союзников: Германии, Польши, стран Балтии и Финляндии.

Отмечается, что Великобритания имеет больше всего замороженных российских резервов за пределами ЕС.

Напомним

В декабре прошлого года на встрече лидеров ЕС возник конфликт между Шольцем и Дудой относительно конфискации 260 млрд евро замороженных активов РФ. Германия выступает против из-за рисков для финансовых рынков, тогда как Польша поддерживает идею.