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Британські депутати закликали уряд передати Україні заморожені активи рф

Британські депутати закликали уряд передати Україні заморожені активи рф

Київ • УНН

 • 46201 перегляди

Депутати британського парламенту закликали уряд передати Україні заморожені російські активи. Ініціативу підтримали парламентарі з Німеччини, Польщі, країн Балтії та Фінляндії.

Британія має передати України всі заморожені російські активи, щоб надіслати москві чіткий сигнал: агресор мусить і буде платити. Про це йдеться в листі депутатів британського парламенту, який опублікувало видання The Times, пише УНН.

Попередніх кредитів та надзвичайного фінансування недостатньо. Лише використання самих активів гарантує, що росія заплатить за свої злочини,

- йдеться у зверненні.

Деталі

За словами депутатів, уряд має вирішити, як законно передати Україні 300 мільярдів доларів заморожених резервів Центробанку рф.

На їхнє переконання, передання щонайменше 25,5 мільярда фунтів стерлінгів, які зберігаються на рахунках у Великій Британії, надішле "чіткий сигнал" про стратегічну рішучість і допоможе запобігти майбутнім конфліктам.

Лист підписали понад десять британських депутатів, а також восьмеро високопоставлених парламентаріїв із країн-союзників: Німеччини, Польщі, країн Балтії та Фінляндії.

Зазначається, що Велика Британія має найбільше заморожених російських резервів за межами ЄС.

Нагадаємо

У грудні минулого року на зустрічі лідерів ЄС виник конфлікт між Шольцем і Дудою щодо конфіскації 260 млрд євро заморожених активів рф. Німеччина виступає проти через ризики для фінансових ринків, тоді як Польща підтримує ідею.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ЕкономікаПолітика
the-timesThe Times
spoluchene-korolivstvoСполучене Королівство
nimechchynaНімеччина
ukrainaУкраїна
polshchaПольща

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