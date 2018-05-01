Британские истребители начнут патрулировать Черное море

“Представители НАТО предоставили аккредитацию британским истребителям на участие в миссии по усилению авиационной полиции над Черным морем во время церемонии на авиабазе Михаила Когалничану в Румынии”, — говорится в сообщении.

Как отметил посол Британии в Румынии Пол Бруммель, такие миссии показывают, что мы сможем быстро и эффективно бороться с любой возможностью агрессии или угрозой для Альянса или его членов.

Британские истребители будут работать совместно с румынскими воздушными силами, чей флот состоит из истребителей МиГ-21 и F-16.

В рамках миссии истребители НАТО будут патрулировать небо над Румынией и Болгарией.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что страны, входящие в НАТО, должны тратить более 2% ВВП на оборону.