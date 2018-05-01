Британские истребители начнут патрулировать Черное море
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. Британские истребители будут патрулировать воздушное пространство над Черным морем. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Королевских воздушных сил Великобритании, передает УНН.
“Представители НАТО предоставили аккредитацию британским истребителям на участие в миссии по усилению авиационной полиции над Черным морем во время церемонии на авиабазе Михаила Когалничану в Румынии”, — говорится в сообщении.
Как отметил посол Британии в Румынии Пол Бруммель, такие миссии показывают, что мы сможем быстро и эффективно бороться с любой возможностью агрессии или угрозой для Альянса или его членов.
Британские истребители будут работать совместно с румынскими воздушными силами, чей флот состоит из истребителей МиГ-21 и F-16.
В рамках миссии истребители НАТО будут патрулировать небо над Румынией и Болгарией.
Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что страны, входящие в НАТО, должны тратить более 2% ВВП на оборону.