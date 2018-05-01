Британські винищувачі патрулюватимуть Чорне море
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Британські винищувачі патрулюватимуть повітряний простір над Чорним морем. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Королівських повітряних сил Британії, передає УНН.
“Представники НАТО надали акредитацію британським винищувачам на участь у місії з посилення авіаційної поліції над Чорним морем під час церемонії на авіабазі Міхаїла Когалнічану в Румунії”, — йдеться у повідомленні.
Як зауважив посол Британії в Румунії Пол Бруммель, такі місії демонструють, що ми зможемо швидко та ефективно боротися з будь-якою можливістю агресії чи загрозою для Альянсу або його членів.
Британські винищувачі працюватимуть спільно з румунськими повітряними силами, чий флот складається з винищувачів МіГ-21 та F-16.
У межах місії винищувачі НАТО патрулюватимуть небо над Румунією та Болгарією.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що країни, які входять в НАТО, повинні витрачати більше 2% ВВП на оборону.