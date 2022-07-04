Британские ученые обнаружили новый вид гигантской водяной лилии

Детали

Это растение считают самой большой водяной лилией в мире, его листья вырастают более 3 метров в ширину. Она получила название "Victoria boliviana", в честь страны Боливия, где произрастает в одном из водных бассейнов Амазонки.

Карлос Магдалена, один из ведущих мировых экспертов по водяной лилии, заметил, что это растение отличается от других известных видов лилии – "Victoria amazonica" и "Victoria cruziana". Сотрудничая с учеными из Национального гербария Боливии, ботанического сада Санта-Круз и общественного ботанического сада Ла-Ринконада, он собрал часть семян и начал его исследовать.

"Это означало, что мы могли выращивать его бок о бок с двумя другими видами в совершенно одинаковых условиях. Когда мы это сделали, то четко увидели, что каждая отдельная часть растения была совершенно другой", — сказал он и назвал находку "изюминкой" своей карьеры.

Ботанический иллюстратор Люси Смит сделала подробные научные рисунки всех трех видов.

"Я смогла получить доступ к цветам, а также, глядя на листья, я могла, как иллюстратор, подчеркнуть те отличия, которые я видела. И фактически, пока я рисовала эти отличия, они стали еще сильнее в моем разумеется, и я нашла новые способы их различить. Возможно, я пристрастна, но из трех видов, по моему мнению, новый вид имеет одни из самых красивых цветов", — сказала она.

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