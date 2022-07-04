Британські вчені виявили новий вид гігантської водяної лілії

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Цю рослину вважають найбільшою водяною лілією у світі, її листя виростають понад 3 метри у ширину. Вона отримала назву "Victoria boliviana", на честь країни Болівія, де росте в одному з водних басейнів Амазонки.

Карлос Магдалена, один із провідних світових експертів з водяної лілії, помітив, що ця рослина відрізняється від інших відомих видів лілії — "Victoria amazonica" та "Victoria cruziana". Співпрацюючи з вченими з Національного гербарію Болівії, ботанічного саду Санта-Круз і громадського ботанічного саду Ла-Рінконада, він зібрав частину насіння і почав його досліджувати.

"Це означало, що ми могли вирощувати його пліч-о-пліч з двома іншими видами в абсолютно однакових умовах. Коли ми це зробили, то чітко побачили, що кожна окрема частина рослини була абсолютно іншою", — сказав він і назвав знахідку "родзинкою" своєї кар'єри.

Ботанічний ілюстратор Люсі Сміт зробила детальні наукові малюнки всіх трьох видів.

"Я змогла отримати доступ до квітів, а також, дивлячись на листя, я могла, як ілюстратор, підкреслити ті відмінності, які я бачила. І фактично, поки я малювала ці відмінності, вони стали ще сильнішими в моєму розумі, і я знайшла нові способи їх розрізнити. Можливо, я упереджена, але з трьох видів, на мою думку, новий вид має одні з найкрасивіших квітів", — сказала вона.

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