Британский МИД подтвердил СМИ РФ намерение ввести санкции против России за действия в Украине

“Великобритания всегда стояла во главе европейских санкций в ответ на действия России в Украине. В прошлом году мы полностью поддержали новые санкции в ответ на российские выборы в Крыму и в Севастополе, на возведение Керченского моста, на незаконные выборы в Восточной Украине”, — сообщила пресс-секретарь внешнеполитического ведомства. “В ответ на последнюю российскую агрессию в Черном море мы продолжаем работать тесным образом с европейскими партнерами для оценки того, какие конкретные меры мы можем предпринять”, — сказала она.

Напоминаем, во вторник телеканал Sky News со ссылкой на свои источники сообщил, что Евросоюз и США работают новыми санкциями в отношении РФ в ответ на захват Россией украинских моряков в ноябре 2018 года. По информации телеканала, Великобритания и ее европейские союзники призывают к тому, чтобы ограничительные меры в отношении Москвы были озвучены Брюсселем в предстоящие недели. “Будет правильно увеличить цену для России за ее действия”, — приводит Sky News слова неназванного источника.