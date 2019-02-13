Британский МИД подтвердил СМИ РФ намерение ввести санкции против России за действия в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Британский МИД работает вместе с европейскими партнерами над анализом конкретных антироссийских мер в ответ на действия РФ вблизи Керченского пролива. Об этом корреспонденту российского агентства ТАСС сообщили во вторник в ответ на просьбу прокомментировать публикации британских СМИ о возможных новых санкциях ЕС и США против России, передает УНН.
“Великобритания всегда стояла во главе европейских санкций в ответ на действия России в Украине. В прошлом году мы полностью поддержали новые санкции в ответ на российские выборы в Крыму и в Севастополе, на возведение Керченского моста, на незаконные выборы в Восточной Украине”, — сообщила пресс-секретарь внешнеполитического ведомства. “В ответ на последнюю российскую агрессию в Черном море мы продолжаем работать тесным образом с европейскими партнерами для оценки того, какие конкретные меры мы можем предпринять”, — сказала она.
Напоминаем, во вторник телеканал Sky News со ссылкой на свои источники сообщил, что Евросоюз и США работают новыми санкциями в отношении РФ в ответ на захват Россией украинских моряков в ноябре 2018 года. По информации телеканала, Великобритания и ее европейские союзники призывают к тому, чтобы ограничительные меры в отношении Москвы были озвучены Брюсселем в предстоящие недели. “Будет правильно увеличить цену для России за ее действия”, — приводит Sky News слова неназванного источника.