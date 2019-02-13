Британский МИД подтвердил СМИ РФ намерение ввести санкции против России за действия в Украине

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 63821 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 85044 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 131202 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 130783 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 130083 просмотра

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Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 125176 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 161317 просмотра

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7 марта, 06:35 • 117841 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141438 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145287 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Британский МИД подтвердил СМИ РФ намерение ввести санкции против России за действия в Украине

Британский МИД подтвердил СМИ РФ намерение ввести санкции против России за действия в Украине

Киев  •  УНН

 • 8381 просмотра

КИЕВ. 13 февраля. УНН. Британский МИД работает вместе с европейскими партнерами над анализом конкретных антироссийских мер в ответ на действия РФ вблизи Керченского пролива. Об этом корреспонденту российского агентства ТАСС сообщили во вторник в ответ на просьбу прокомментировать публикации британских СМИ о возможных новых санкциях ЕС и США против России, передает УНН.

“Великобритания всегда стояла во главе европейских санкций в ответ на действия России в Украине. В прошлом году мы полностью поддержали новые санкции в ответ на российские выборы в Крыму и в Севастополе, на возведение Керченского моста, на незаконные выборы в Восточной Украине”, — сообщила пресс-секретарь внешнеполитического ведомства. “В ответ на последнюю российскую агрессию в Черном море мы продолжаем работать тесным образом с европейскими партнерами для оценки того, какие конкретные меры мы можем предпринять”, — сказала она.

Напоминаем, во вторник телеканал Sky News со ссылкой на свои источники сообщил, что Евросоюз и США работают новыми санкциями в отношении РФ в ответ на захват Россией украинских моряков в ноябре 2018 года. По информации телеканала, Великобритания и ее европейские союзники призывают к тому, чтобы ограничительные меры в отношении Москвы были озвучены Брюсселем в предстоящие недели. “Будет правильно увеличить цену для России за ее действия”, — приводит Sky News слова неназванного источника.

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