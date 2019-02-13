Британське МЗС підтвердило ЗМІ РФ намір ввести санкції проти Росії через дії в Україні

“Велика Британія завжди стояла на чолі європейських санкцій у відповідь на дії Росії в Україні. В минулому році ми повністю підтримали нові санкції у відповідь на російські вибори в Криму і в Севастополі, на зведення Керченського мосту, на незаконні вибори в Східній Україні”, — повідомила прес-секретар зовнішньополітичного відомства. “У відповідь на останню російську агресію в Чорному морі ми продовжуємо працювати тісно з європейськими партнерами для оцінки того, які конкретні заходи ми можемо зробити”, — сказала вона.

Нагадуємо, у вівторок телеканал Sky News з посиланням на свої джерела повідомив, що Євросоюз і США працюють над новими санкціями щодо РФ у відповідь на захоплення Росією українських моряків в листопаді 2018 року. За інформацією телеканалу, Велика Британія і її європейські союзники закликають до того, щоб обмежувальні заходи відносно Москви були озвучені Брюсселем в майбутні тижні. “Буде правильно збільшити ціну для Росії за її дії”, — наводить Sky News слова неназваного джерела.