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Британское министерство обороны потратило 23 млн долларов на очистку Солсбери

Киев • УНН

 • 8096 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. Расходы Министерства обороны Великобритании на очистку Солсбери от следов вещества, которым были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, составили почти 18 млн фунтов (около 23 млн долларов по текущему курсу). Об этом сообщила газета The Sun, которой ведомство предоставило эти данные в соответствии с британским законом о свободе информации, передает УНН.

Британское министерство обороны потратило 23 млн долларов на очистку Солсбери

Как говорится в опубликованной изданием статье, расходы министерства на осуществление работ по очистке потенциально опасных мест в Солсбери, включая дом Скрипаля, составили 10,9 млн фунтов (14 млн долларов). Дополнительно 6,7 млн (8,5 млн) было потрачено на специализированное оборудование и материалы, которые использовались в процессе деконтаминации. Еще 286 тысяч фунтов (364 тысячи долларов) ушло на транспортные расходы, проживание и питание командированных в Солсбери экспертов и военных.

В ноябре газета Salisbury Journal сообщила о том, что стоимость полицейского расследования инцидентов с отравлениями в Солсбери и Эймсбери составит в общей сложности около 11 млн (14 млн). Кроме того, после инцидентов были списаны, разобраны и захоронены на свалках токсичных отходов 16 полицейских машин и восьми машин скорой помощи, в которых потенциально могли оставаться следы отравляющего вещества. Их общая стоимость, как пишет The Sun, составляла 892 тысячи (1,14 млн).

Таким образом оба инцидента обошлись британским налогоплательщикам по меньшей мере в 30 млн фунтов стерлингов (38 млн долларов).

Как сообщал УНН, посольство РФ считает обвинения Мэй против Москвы — “фальсификацией”.

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