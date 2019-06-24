Британское министерство обороны потратило 23 млн долларов на очистку Солсбери

Как говорится в опубликованной изданием статье, расходы министерства на осуществление работ по очистке потенциально опасных мест в Солсбери, включая дом Скрипаля, составили 10,9 млн фунтов (14 млн долларов). Дополнительно 6,7 млн (8,5 млн) было потрачено на специализированное оборудование и материалы, которые использовались в процессе деконтаминации. Еще 286 тысяч фунтов (364 тысячи долларов) ушло на транспортные расходы, проживание и питание командированных в Солсбери экспертов и военных.

В ноябре газета Salisbury Journal сообщила о том, что стоимость полицейского расследования инцидентов с отравлениями в Солсбери и Эймсбери составит в общей сложности около 11 млн (14 млн). Кроме того, после инцидентов были списаны, разобраны и захоронены на свалках токсичных отходов 16 полицейских машин и восьми машин скорой помощи, в которых потенциально могли оставаться следы отравляющего вещества. Их общая стоимость, как пишет The Sun, составляла 892 тысячи (1,14 млн).

Таким образом оба инцидента обошлись британским налогоплательщикам по меньшей мере в 30 млн фунтов стерлингов (38 млн долларов).

Как сообщал УНН, посольство РФ считает обвинения Мэй против Москвы — “фальсификацией”.