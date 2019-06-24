Британське міністерство оборони витратило 23 млн доларів на очистку Солсбері

Як говориться в опублікованій виданням статті, витрати міністерства на здійснення робіт з очищення потенційно небезпечних місць в Солсбері, включаючи будинок Скрипаля, склали 10,9 млн фунтів (14 млн доларів). Додатково 6,7 млн (8,5 млн) було витрачено на спеціалізоване обладнання та матеріали, які використовувалися в процесі деконтамінації. Ще 286 тисяч фунтів (364 тисячі доларів) пішло на транспортні витрати, проживання та харчування відряджених в Солсбері експертів і військових.

У листопаді газета Salisbury Journal повідомила про те, що вартість поліцейського розслідування інцидентів з отруєннями в Солсбері і Еймсбері складе в цілому близько 11 млн (14 млн). Крім того, після інцидентів були списані, розібрані і поховані на звалищах токсичних відходів 16 поліцейських машин і восьми машин швидкої допомоги, в яких потенційно могли залишатися сліди отруйної речовини. Їх загальна вартість, як пише The Sun, становила 892 тисяч (1,14 млн).

Таким чином обидва інциденти обійшлися британським платникам податків щонайменше в 30 млн фунтів стерлінгів (38 млн доларів).

Як повідомляв УНН, посольство РФ вважає звинувачення Мей проти Москви — “фальсифікацією”.