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Британське міністерство оборони витратило 23 млн доларів на очистку Солсбері

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 березня. УНН. Витрати Міністерства оборони Великої Британії на очистку Солсбері від слідів речовини, яким були отруєні колишній полковник ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія, склали майже 18 млн фунтів (близько 23 млн доларів за поточним курсом). Про це повідомила газета The Sun, якій відомство надало ці дані відповідно до британського закону про свободу інформації, інформує УНН.

Британське міністерство оборони витратило 23 млн доларів на очистку Солсбері

Як говориться в опублікованій виданням статті, витрати міністерства на здійснення робіт з очищення потенційно небезпечних місць в Солсбері, включаючи будинок Скрипаля, склали 10,9 млн фунтів (14 млн доларів). Додатково 6,7 млн (8,5 млн) було витрачено на спеціалізоване обладнання та матеріали, які використовувалися в процесі деконтамінації. Ще 286 тисяч фунтів (364 тисячі доларів) пішло на транспортні витрати, проживання та харчування відряджених в Солсбері експертів і військових.

У листопаді газета Salisbury Journal повідомила про те, що вартість поліцейського розслідування інцидентів з отруєннями в Солсбері і Еймсбері складе в цілому близько 11 млн (14 млн). Крім того, після інцидентів були списані, розібрані і поховані на звалищах токсичних відходів 16 поліцейських машин і восьми машин швидкої допомоги, в яких потенційно могли залишатися сліди отруйної речовини. Їх загальна вартість, як пише The Sun, становила 892 тисяч (1,14 млн).

Таким чином обидва інциденти обійшлися британським платникам податків щонайменше в 30 млн фунтів стерлінгів (38 млн доларів).

Як повідомляв УНН, посольство РФ вважає звинувачення Мей проти Москви — “фальсифікацією”.

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