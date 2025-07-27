Британская разведка обратила внимание, что в рф впервые полностью отменят парад ко Дню военно-морского флота. Об этом сообщает Минобороны Британии, пишет УНН.

Почти наверняка, что парад "День ВМФ россии", который изначально планировался на воскресенье 27 июля 2025 года, был отменен по всей России из соображений безопасности - говорится в сообщении.

В Минобороны Британии упомянули, что в 2017-2024 годах на День ВМФ в Санкт-Петербурге проходил главный военно-морской парад. Он включал смотр военных кораблей, некоторые из которых приплывали из других регионов России, чтобы присутствовать на нем. Исторически парад посещали корабли и представители других стран.

Главный военно-морской парад был уменьшен в масштабах в 2024 году, но это первый раз, когда он был отменен с момента его основания в 2017 году. Скорее всего, состоятся небольшие церемонии, а День ВМФ остается российским национальным праздником - добавили в разведке.

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