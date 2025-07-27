Британська розвідка: рф уперше скасувала парад до дня ВМФ з міркувань безпеки
Київ • УНН
Британська розвідка повідомила про повне скасування параду до Дня ВМФ у росії, запланованого на 27 липня 2025 року, з міркувань безпеки. Це перше скасування головного військово-морського параду з 2017 року.
Британська розвідка звернула увагу, що в рф вперше повністю скасують парад до дня військово-морського флоту. Про це повідомляє Міноборони Британії, пише УНН.
Майже напевно, що парад "День ВМФ Росії", який спочатку планувався на неділю 27 липня 2025 року, був скасований по всій Росії через міркування безпеки
У Міноборони Британії згадали, що 2017-2024 роках на День ВМФ у Санкт-Петербурзі проходив головний військово-морський парад. Він містив огляд військових кораблів, деякі з яких припливали з інших регіонів Росії, щоб бути присутніми на ньому. Історично парад відвідували кораблі та представники інших країн.
Головний військово-морський парад був зменшений в масштабах у 2024 році, але це перший раз, коли він був скасований з моменту його заснування в 2017 році. Швидше за все, відбудуться невеликі церемонії, а День ВМФ залишається російським національним святом
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