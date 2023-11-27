Британская разведка: последние шесть недель - одни из самых смертоносных для россиян за всю войну

Последние шесть недель, вероятно, были одними из самых смертоносных для российских войск за всю войну против Украины, сообщили в Минобороны Великобритании в новом отчете на основе разведданных, пишет УНН.

За последние шесть недель, вероятно, наблюдался один из самых высоких показателей потерь россиян за всю войну. Значительные потери в значительной степени вызваны наступлением россии на Авдеевку на Донбассе - сообщили в британской разведке.

Детали

Как отмечается в отчете МО Великобритании, в течение ноября 2023 года потери россиян, по данным украинского Генерального штаба, составляют в среднем 931 человек в день. Ранее, как указано, самым смертоносным месяцем для рф был март 2023 года, потери в среднем 776 человек в день, в разгар российского штурма Бахмута.

"Хотя военная разведка не может проверить методологию, учитывая общее количество убитых и раненых, цифры вполне правдоподобны", - отметили в МО Великобритании.

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