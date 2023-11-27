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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Британская разведка: последние шесть недель - одни из самых смертоносных для россиян за всю войну

Киев  •  УНН

27 ноябрь 2023, 09:11  •  14525 просмотра

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В последние недели наблюдаются очень высокие потери российских войск, особенно из-за наступления на Авдеевку на Донбассе, среднесуточные потери достигают 931 человека. Март 2023 года ранее был самым смертоносным - в среднем 776 лиц в день.

Последние шесть недель, вероятно, были одними из самых смертоносных для российских войск за всю войну против Украины, сообщили в Минобороны Великобритании в новом отчете на основе разведданных, пишет УНН.

За последние шесть недель, вероятно, наблюдался один из самых высоких показателей потерь россиян за всю войну. Значительные потери в значительной степени вызваны наступлением россии на Авдеевку на Донбассе

- сообщили в британской разведке.

Детали

Как отмечается в отчете МО Великобритании, в течение ноября 2023 года потери россиян, по данным украинского Генерального штаба, составляют в среднем 931 человек в день. Ранее, как указано, самым смертоносным месяцем для рф был март 2023 года, потери в среднем 776 человек в день, в разгар российского штурма Бахмута.

"Хотя военная разведка не может проверить методологию, учитывая общее количество убитых и раненых, цифры вполне правдоподобны", - отметили в МО Великобритании.

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Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Британська розвідка: останні шість тижнів - одні з найбільш смертоносних для росіян за всю війну
British intelligence: the last six weeks have been one of the deadliest for Russians in the entire war
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Британская разведка: последние шесть недель - одни из самых смертоносных для россиян за всю войну

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