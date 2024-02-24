Британская разведка оценила потери российской армии за два года после полномасштабного вторжения

За два года россия потеряла в Украине столько же ивйськи, сколько было у нее в начале большой войны. Об этом сообщается в сводном отчете разведки Великобритании, передает УНН.

Детали

Разведка отмечает, что за 2 года конфликта российские потери соответствуют, а во многих случаях и превышают те, что составляли начальную численность войск рф.

Как указывают аналитики, подтвержденные потери россии включают более 2700 танков и 5 тысяч БМП и БТР, в то же время убиты и ранены, вероятно, около 350 тысяч военнослужащих рф.

В обзоре Минобороны Британии заявили, что для широкомасштабного вторжения в Украину россия сначала развернула примерно 130 батальонных тактических групп, в состав которых, вероятно, входило около 1300 танков, более 5 тысяч боевых машин пехоты (БМП) и бронетранспортеров (БТР) и не менее 100 тысяч человек личного состава.

Разведка отмечает, что мобилизация и вербовка, а также производство и ремонт техники позволили россии компенсировать потери.

В то же время мобилизация и рекрутинг, а также производство и ремонт техники позволили рф пополнить потери. По оценке британской разведки, сейчас численность российских войск в Украине больше, чем была в начале вторжения, что позволяет ей "воплощать стратегию истощения против украинской армии".

Враг провел 5 штурмов на левобережье Днепра и потерял более 30 единиц техники - Силы обороны юга