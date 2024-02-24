Британська розвідка оцінила втрати російської армії за два роки після повномасштабного вторгнення
Київ • УНН
За два роки росія втратила в Україні стільки ж військовослужбовців, скільки вона спочатку розгорнула для свого вторгнення.
За два роки росія втратила в Україні стільки ж івйськи, скільки було в неї на початку великої війни. Про це повідомляється у свідому звіті розвідки Великої Британії, передає УНН.
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Розвідка зазначає, що за 2 роки конфлікту російські втрати відповідають, а в багатьох випадках і перевищують ті, що становили початкову чисельність військ рф.
Як вказують аналітики, підтверджені втрати росії включають понад 2700 танків та 5 тисяч БМП і БТР, водночас вбито та поранено, ймовірно, близько 350 тисяч військовослужбовців рф.
В огляді Міноборони Британії заявили, що для широкомасштабного вторгнення в Україну росія спочатку розгорнула приблизно 130 батальйонних тактичних груп, до складу яких, ймовірно, входило близько 1300 танків, понад 5 тисяч бойових машин піхоти (БМП) і бронетранспортерів (БТР) та щонайменше 100 тисяч осіб особового складу.
Розвідка зауважує, що мобілізація та вербування, а також виробництво та ремонт техніки дозволили росії компенсувати втрати.
Водночас мобілізація та рекрутинг, а також виробництво та ремонт техніки дозволили рф поповнити втрати. За оцінкою британської розвідки, наразі чисельність російських військ в Україні більша, ніж була на початку вторгнення, що дозволяє їй "втілювати стратегію виснаження проти української армії".
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