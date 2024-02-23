Ворог провів 5 штурмів на лівобережжі Дніпра та втратив понад 30 одиниць техніки - Сили оборони півдня
Київ • УНН
Противник втратив понад 30 одиниць техніки та обладнання, здійснивши 5 спроб штурму лівого берега Дніпра, які були відбиті українськими силами.
Воїни ЗСУ минулої відбили низку штурмів з боку російських загарбників на лівому березі річки Дніпро; зс рф втратили 31 військово-технічний об’єкт та 54 осіб особового складу. Про це передає УНН із посиланням на Telegram Сил оборони півдня України.
В операційній зоні Сил оборони півдня продовжується щоденна контрбатарейна боротьба (..) Ворог вперто продовжує спроби штурмів наших позицій на лівобережжі Дніпра. За минулу добу (армія рф) 5 разів вдалась до них, зазнавши втрат, ретирувався на вихідні позиції.
Протягом доби російські війська втратили на лівому березі:
54 окупанти;
2 зенітно-ракетних комплекси -"Тор-М2" і "Стріла-10";
1 реактивну систему залпового вогню "Град";
11 гармат;
6 мінометів;
3 комплекси радіоелектронної боротьби;
2 комплекти антенних систем;
1 радіостанцію;
1 човен;
4 одиниці автомобільної техніки.
Знищено командно-спостережний та спостережний пункти, пункт управління БпЛА, 4 польових склади боєприпасів та 8 інженерно-фортифікаційних споруд противника
Нагадаємо
На Таврійському напрямку втрати ворога в живій силі за добу склали понад 500 осіб, також українські військові знищили два важливих об'єкта ворога та взяли в полон пів десятка окупантів.
Головнокомандувач Збройних сил України проводить перевірку, адже є військовослужбовці, які не були на фронті, попри два роки війни.