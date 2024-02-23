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БМ-27 «Ураган»

Ворог провів 5 штурмів на лівобережжі Дніпра та втратив понад 30 одиниць техніки - Сили оборони півдня

Київ • УНН

 • 22229 перегляди

Противник втратив понад 30 одиниць техніки та обладнання, здійснивши 5 спроб штурму лівого берега Дніпра, які були відбиті українськими силами.

Ворог провів 5 штурмів на лівобережжі Дніпра та втратив понад 30 одиниць техніки - Сили оборони півдня

Воїни ЗСУ минулої відбили низку штурмів з боку російських загарбників на лівому березі річки Дніпро; зс рф втратили 31 військово-технічний об’єкт та 54 осіб особового складу. Про це передає УНН із посиланням на Telegram Сил оборони півдня України.

В операційній зоні Сил оборони півдня продовжується щоденна контрбатарейна боротьба (..) Ворог вперто продовжує спроби штурмів наших позицій на лівобережжі Дніпра. За минулу добу (армія рф) 5 разів вдалась до них, зазнавши втрат, ретирувався на вихідні позиції. 

– ідеться у повідомленні.

Протягом доби російські війська втратили на лівому березі:

54 окупанти;

2 зенітно-ракетних комплекси -"Тор-М2" і "Стріла-10";

1 реактивну систему залпового вогню "Град";

11 гармат;

6 мінометів;

3 комплекси радіоелектронної боротьби;

2 комплекти антенних систем;

1 радіостанцію;

1 човен;

4 одиниці автомобільної техніки.

Знищено командно-спостережний та спостережний пункти, пункт управління БпЛА, 4 польових склади боєприпасів та 8 інженерно-фортифікаційних споруд противника 

– передають Сили оборони півдня України

Нагадаємо

На Таврійському напрямку  втрати ворога в живій силі  за добу склали понад 500 осіб, також українські військові  знищили два важливих об'єкта ворога та взяли в полон пів десятка окупантів. 

Головнокомандувач Збройних сил України проводить перевірку, адже є військовослужбовці, які не були на фронті, попри два роки війни.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

Війна
Ракетний комплекс "Тор
Дніпро
Збройні сили України
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