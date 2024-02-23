Враг провел 5 штурмов на левобережье Днепра и потерял более 30 единиц техники - Силы обороны юга

Воины ВСУ за прошедшую неделю отбили ряд штурмов со стороны российских захватчиков на левом берегу реки Днепр; ссс рф потеряли 31 военно-технический объект и 54 человека личного состава. Об этом передает УНН со ссылкой на Telegram Сил обороны юга Украины.

В операционной зоне Сил обороны юга продолжается ежедневная контрбатарейная борьба (...) Враг упорно продолжает попытки штурмов наших позиций на левобережье Днепра. За минувшие сутки (армия рф) 5 раз прибегла к ним, понеся потери, ретировался на исходные позиции. - говорится в сообщении.

В течение суток российские войска потеряли на левом берегу:

54 оккупанты;

2 зенитно-ракетных комплекса - "Тор-М2" и "Стрела-10";

1 реактивную систему залпового огня "Град";

11 пушек;

6 минометов;

3 комплекса радиоэлектронной борьбы;

2 комплекта антенных систем;

1 радиостанцию;

1 лодка;

4 единицы автомобильной техники.

Уничтожены командно-наблюдательный и наблюдательный пункты, пункт управления БпЛА, 4 полевых склада боеприпасов и 8 инженерно-фортификационных сооружений противника - передают Силы обороны юга Украины

Напомним,

На Таврическом направлении потери врага в живой силе за сутки составили более 500 человек, также украинские военные уничтожили два важных объекта врага и взяли в плен пол десятка оккупантов.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины проводит проверку, ведь есть военнослужащие, которые не были на фронте, несмотря на два года войны.