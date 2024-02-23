Враг провел 5 штурмов на левобережье Днепра и потерял более 30 единиц техники - Силы обороны юга
Киев • УНН
Противник потерял более 30 единиц техники и оборудования, осуществив 5 попыток штурма левого берега Днепра, которые были отбиты украинскими силами.
Воины ВСУ за прошедшую неделю отбили ряд штурмов со стороны российских захватчиков на левом берегу реки Днепр; ссс рф потеряли 31 военно-технический объект и 54 человека личного состава. Об этом передает УНН со ссылкой на Telegram Сил обороны юга Украины.
В операционной зоне Сил обороны юга продолжается ежедневная контрбатарейная борьба (...) Враг упорно продолжает попытки штурмов наших позиций на левобережье Днепра. За минувшие сутки (армия рф) 5 раз прибегла к ним, понеся потери, ретировался на исходные позиции.
В течение суток российские войска потеряли на левом берегу:
54 оккупанты;
2 зенитно-ракетных комплекса - "Тор-М2" и "Стрела-10";
1 реактивную систему залпового огня "Град";
11 пушек;
6 минометов;
3 комплекса радиоэлектронной борьбы;
2 комплекта антенных систем;
1 радиостанцию;
1 лодка;
4 единицы автомобильной техники.
Уничтожены командно-наблюдательный и наблюдательный пункты, пункт управления БпЛА, 4 полевых склада боеприпасов и 8 инженерно-фортификационных сооружений противника
Напомним,
На Таврическом направлении потери врага в живой силе за сутки составили более 500 человек, также украинские военные уничтожили два важных объекта врага и взяли в плен пол десятка оккупантов.
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины проводит проверку, ведь есть военнослужащие, которые не были на фронте, несмотря на два года войны.
Враг провел 5 штурмов на левобережье Днепра и потерял более 30 единиц техники - Силы обороны юга
Противник потерял более 30 единиц техники и оборудования, осуществив 5 попыток штурма левого берега Днепра, которые были отбиты украинскими силами.
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