Британская разведка: потери военных рф под Авдеевкой - среди крупнейших в 2023 году
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Министерство обороны Великобритании проанализировало ситуацию в Авдеевке, придя к выводу, что россияне понесли, вероятно, среди самых больших потерь в 2023 году. Также обнаружена критика российских “военкоров” относительно тактики вс рф в боях под Авдеевкой, передает УНН ссылаясь на данные Министерства обороны Великобритании.
Цитата
"россия, вероятно, направила в район (под Авдеевку — ред.) подразделения численностью до восьми бригад. Эти подразделения, вероятно, понесли одни из самых высоких показателей потерь рф в 2023 году", — говорится в сообщении британского оборонного ведомства в сети X.
Детали
Британская разведка также заявляет, что российские военные блогеры резко раскритиковали тактику командования.
«Характер операции свидетельствует о том, что основной военно-политический вызов россии остается таким же, как и на протяжении большей части войны. Политические лидеры требуют захвата большей территории, но военные не могут осуществить эффективные наступательные действия на оперативном уровне», — заявляет Министерство обороны Великобритании.
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Напомним
Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил в телефонном разговоре с министром обороны США Ллойдом Остином сообщил, что потери врага в районе Авдеевки – около 4 тысяч солдат.