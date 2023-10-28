Британська розвідка: втрати військових рф під Авдіївкою – серед найбільших у 2023 році
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Міністерство оборони Великої Британії проаналізувало ситуацію в Авдіївці, дійшовши висновку, що росіяни зазнали, ймовірно, серед найбільших втрат у 2023 році. Також виявлена критика російських “воєнкорів” щодо тактики вс рф в боях під Авдіївкою, передає УНН посилаючись на данні Міністерства оборони Великої Британії.
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"росія, ймовірно, скерувала у район (під Авдіївку — ред.) підрозділи чисельністю до восьми бригад. Ці підрозділи, ймовірно, зазнали одні з найвищих показників втрат рф у 2023 році", — йдеться у повідомленні британського оборонного відомства в мережі X.
Деталі
Британська розвідка також заявляє, що російські військові блогери різко розкритикували тактику командування.
«Характер операції свідчить про те, що основний військово-політичний виклик росії залишається таким же, як і протягом більшої частини війни. Політичні лідери вимагають захоплення більшої території, але військові не можуть здійснити ефективні наступальні дії на оперативному рівні», — заявляє Міністерство оборони Великої Британії.
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Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив у телефонній розмові з міністром оборони США Ллойдом Остіном повідомив, що втрати ворога у районі Авдіївки – приблизно 4 тисячі солдат.