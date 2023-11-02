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Калибр (семейство ракет)

Британская разведка: россия за неделю могла потерять по меньшей мере четыре ЗРК

Киев • УНН

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КИЕВ. 2 ноября. УНН. За последнюю неделю россия, вероятно, потеряла по меньшей мере четыре пусковые установки зенитных ракет большой дальности. Поэтому, скорее всего, рф будет ослаблять свою противовоздушную оборону в других операционных зонах. Об этом говорится в новом отчете министерства обороны Великобритании, сообщает УНН.

Британская разведка: россия за неделю могла потерять по меньшей мере четыре ЗРК

Детали

Как отмечает британская разведка, 26 октября российские СМИ сообщили, что в Луганской области были уничтожены три российские пусковые установки SA-21. Кроме того, украинские источники сообщили о дополнительных потерях российских средств ПВО в Крыму.

В Минобороны Британии подчеркнули, что россия уже давно отдает предпочтение мощным высокотехнологичным ЗРК большой дальности как ключевому компоненту своей военной стратегии.

«Последние потери свидетельствуют о том, что российская интегрированная система ПВО продолжает испытывать трудности в борьбе с современным высокоточным ударным оружием и, скорее всего, увеличит и без того значительную нагрузку на остальные системы и операторов», - указали в разведке.

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